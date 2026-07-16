Аэропорт Сочи не принимает и не отправляет самолеты из-за угрозы атаки БПЛА

Аэропорт Сочи Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту Сочи днем 16 июля ограничили полеты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации в 12:25.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – рассказал пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Уточняется, что ограничения на полеты вводят в целях безопасности. Временная приостановка авиасообщения связана с беспилотной опасностью.

«Внимание! Угроза атаки БПЛА в Сочи. Все силы и средства работают на защиту города. Укройтесь в безопасном месте, сохраняйте спокойствие», – предупредил мэр курорта Андрей Прошунин.

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