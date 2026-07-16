В Армавире полиция начала проверку после жалоб на пристававшего к детям мужчину

В Отделе МВД России по городу Армавиру инициирована проверка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Армавире правоохранительные органы начали проверку после публикации в социальных сетях о неадекватном поведении мужчины на детской площадке. Инцидент произошел на улице Туапсинской.

По сообщениям очевидцев в местных пабликах, неизвестный мужчина вел себя вызывающе и приставал к игравшим на площадке детям. Когда находившиеся рядом родители попытались вмешаться, заступились за детей и сделали мужчине замечание, тот отреагировал агрессивно и начал угрожать взрослым физической расправой.

Реагируя на выявленную в сети информацию, руководство Отдела МВД России по городу Армавиру незамедлительно инициировало проведение доследственной проверки.

«Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства происшествия и принимаются меры к установлению личности мужчины», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.