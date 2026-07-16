Пляжный футболист «Краснодар-ЮМР» Бушков получил приз «Спорт Медиа Звезда»

Фото: BEACHSOCCER.RU

Защитник сборной Краснодарского края по пляжному футболу и клуба «Краснодар-ЮМР» Дмитрий Бушков стал обладателем престижного регионального приза «Спорт Медиа Звезда». Эту награду кубанским атлетам традиционно присуждает Краснодарское краевое отделение Федерации спортивных журналистов России.

16-летний воспитанник клубной академии «оранжево-черных» заслужил признание медиасообщества не только благодаря своей яркой и результативной игре на песке, но и за счет высокого интереса к его персоне со стороны средств массовой информации. В июне молодой защитник помог сборной Краснодарского края завоевать историческое золото Первого дивизиона России. Этот чемпионский титул стал первым для кубанского пляжного футбола на федеральном уровне, сообщает пресс-служба ПФК «Краснодар-ЮМР».

В матчах Первого дивизиона Дмитрий Бушков провел за краснодарских «тигров» 6 игр, в которых набрал 8 очков по системе «гол + пас» (забил 4 мяча и сделал 4 результативные передачи). По этому показателю юный футболист разделил лидерство в команде с такими признанными и опытными мастерами, как чемпион мира Денис Пархоменко и Иван Тетерин. Бушков отметился важными голами в ворота ульяновского «Промресурса» и тюменского «Паритета» на групповом этапе, а также забил в четвертьфинале против московского «Строгино-М».

«Путь Дмитрия Бушкова в системе «Краснодара-ЮМР» — это наглядный пример того, как планомерная работа с молодежью приносит свои плоды. В 16 лет стать одним из лидеров сборной края и привести команду к золоту — это показатель не только таланта спортсмена, но и колоссальной дисциплины, — прокомментировал председатель ККРО ФСЖР Максим Осадник. —Теперь важно удержать эту высокую планку. И пусть этот золотой июнь станет лишь началом большой победной серии для пляжного футбола Краснодарского края».