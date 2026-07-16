ФСБ раскрыла детали двух сорванных диверсий ГУР на Крымском мосту

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Российские спецслужбы не допустили совершения двух масштабных террористических актов на Крымском мосту, планировавшихся Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины. Куратором и вдохновителем неудавшихся взрывов являлся действующий украинский полковник Виталий Жикович, известный под оперативным позывным Пастор. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на аудиозаписи разговоров организатора и материалы ФСБ.

В обнародованных материалах Жикович, обсуждая координацию атак со своими сообщниками, заявлял, что Крымский мост ждет «очень серьезная акция», резонанс от которой разойдется по всему миру, а последствия затмят трагедию в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Согласно данным отечественной контрразведки, которые приводит «Первый канал», первая попытка атаки на мостовой переход через Керченский пролив готовилась весной 2025 года. Заговорщики намеревались использовать заехавший из стран Евросоюза микроавтобус, в который поместили 600 кг взрывчатки. Предполагалось, что за рулем будет находиться смертник. Российские силовики пресекли этот план в апреле 2025 года.

Второй раз Жикович попытался организовать подрыв в июле 2025 года. Для доставки взрывных устройств на мост планировалось использовать легковой автомобиль-гибрид из Грузии. Взрывчатку весом 130 кг спрятали в аккумуляторном отсеке машины. Эта диверсионная схема также была своевременно раскрыта и нейтрализована ФСБ на этапе подготовки.