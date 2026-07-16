Мама для 20 лошадей: Сибирячка превратила детскую мечту в собственное дело

Фото предоставлено героиней публикации

Сибирячка Ирина Парпура превратила детскую мечту о лошадях в собственное дело. Теперь она руководит «Конным двором», где живут 20 лошадей. Для Ирины это не просто хозяйство, а большая семья: одних животных она вырастила, других спасла от непростой судьбы.

Любовь к лошадям проснулась у нее еще в детстве: завораживали картины скачущих по полям животных. В 12 лет Ирина попала в конный клуб и уже не представляла жизни без этих животных. Ее первой настоящей подругой стала кобыла Нагайка, их дружба длилась 20 лет. Позже Ирина выкупила ее и перевезла в Новосибирск, а после работы в разных конных клубах открыла собственный «Конный двор».

Сегодня Ирина — не только хозяйка хозяйства, но и тренер по конному спорту, кандидат в мастера спорта по троеборью, обладательница двух высших образований (спортивное коневодство и педагогика).

Она признается, что чувствует себя скорее мамой для своих подопечных, чем строгим руководителем. Жизнь на конюшне — это ненормированный график, круглосуточная забота и умение чувствовать животных без слов.

«У меня даже есть ощущение, что я нахожусь в декрете уже лет десять: меня постоянно зовут мамой, просят есть и пить. Нужно уделить внимание каждому, но и о себе не забывать», — рассказала девушка в интервью Горсайту.

В планах Ирины — развивать «Конный двор», улучшать условия содержания лошадей и внедрять новые направления, например иппотерапию и адаптивную верховую езду. Для нее конюшня — особый мир и почти вторая семья, а сами лошади научили ее терпению, дисциплине и умению не сдаваться перед трудностями.

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