Жители Кубани смогут увидеть уникальный «пасущийся» звездопад

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В небе над Краснодарским краем активизировался метеорный поток Южные дельта-Аквариды, который продлится до 23 августа. Об особенностях этого астрономического явления и лучших условиях для его наблюдения «Кубань 24» рассказал руководитель Центра астрономии и космонавтики Краснодарского регионального отделения РГО, заведующий обсерваторией КубГУ Александр Иванов.

Этот поток часто называют «пасущимся» или горизонтальным. Как пояснил специалист, такое необычное название связано с траекторией полета космических тел: вылетая из радианта в созвездии Водолея, большинство метеоров движется практически параллельно линии горизонта, хотя некоторые устремляются вверх. Источником этого небесного явления выступает комета, открытая американским астрономом Брайаном Марсденом.

Поток действует с 12 июля, и в текущем месяце его лучше всего наблюдать в предрассветные часы. Ближе к концу августа созвездие будет подниматься над горизонтом все раньше. Интенсивность звездопада в среднем составляет около 20 метеоров в час, однако из-за рассветного неба реальное число видимых глазом вспышек может быть скромнее — около 5–6 в час.