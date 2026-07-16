Бастрыкин взял на контроль проверку из-за травли девочки в школе Краснодара

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе процессуальной проверки, начатой после публичного обращения жительницы Краснодара. Женщина заявила о систематических издевательствах над ее 11-летней дочерью и бездействии педагогов, сообщили в пресс-службе ведомства.

В своем видеообращении жительница краевого центра рассказала, что после перевода в новое образовательное учреждение ее дочь регулярно подвергалась противоправным действиям и психологическому давлению со стороны сверстников. Мать школьницы утверждает, что неоднократно пыталась привлечь к проблеме внимание руководства школы, однако администрация учебного заведения проигнорировала ее сигналы и не предприняла никаких мер для защиты ребенка.

Кроме того, заявительница указала на ненадлежащее качество оказания медицинской помощи ее дочери, попросив правоохранительные органы детально проверить все обстоятельства.

По данному факту следственные органы СК России по Краснодарскому краю проводят проверку. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Андрею Маслову представить подробный доклад о промежуточных результатах проверочных мероприятий и мерах по защите прав несовершеннолетней.