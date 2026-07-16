На Кубани продлили действие пониженных налоговых ставок для ИТ-компаний

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Депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края в ходе очередной 85-й сессии поддержали инициативу губернатора Вениамина Кондратьева о продлении налоговых льгот для предприятий ИТ-сферы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что власти региона продолжат оказывать поддержку малому и среднему ИТ-бизнесу, чтобы отрасль заняла значимое место в экономике Кубани. По его словам, приоритетной задачей остается создание условий для разработки конкурентоспособных отечественных продуктов и расширения существующих цифровых производств.

Согласно принятому решению, в крае сохраняются минимально возможные ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН): 1% вместо 6% при выборе объекта налогообложения «доходы» и 5% вместо 15%, если налог исчисляется с разницы между доходами и расходами.

Налоговые преференции для ИТ-сектора действуют в Краснодарском крае с 2022 года. За этот период мерой поддержки уже воспользовались почти 1,8 тысячи региональных компаний. Заседание, на котором утвердили пролонгацию льгот, прошло под председательством спикера ЗСК Юрия Бурлачко.