На Кубани число закрытий заведений общепита выросло на 41%

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В Краснодарском крае за первые шесть месяцев 2026 года прекратили свою деятельность 1 396 предприятий общественного питания, что на 41% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили аналитики сервиса «Контур.Фокус».

Наиболее заметные потери понес ресторанный сегмент: за полгода закрылись 1 072 ресторана против 756 годом ранее. Также рынок покинули 262 кафе и 62 бара. Несмотря на высокую долю ликвидаций, общая численность игроков в регионе продолжает увеличиваться за счет высокой активности стартапов — количество новых регистраций за этот же период выросло на 19%. Сейчас в Краснодарском крае функционирует 13 354 заведения. Субъект сохраняет за собой абсолютное лидерство на юге страны, опережая по размеру рынка Ростовскую область почти в два раза, а Крым — в два с половиной.

Представители ресторанной индустрии связывают высокую ротацию участников с удорожанием ведения бизнеса и изменением потребительского поведения, сообщает «Бизнес ФМ Краснодар».