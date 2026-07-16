ФК «Краснодар» представил новую форму собственного производства

Фото: Иван МАКЕЕВ

Футбольный клуб «Краснодар» презентовал игровые комплекты формы, в которых команда выступит в 19-м сезоне своей истории. В Российской Премьер-лиге (РПЛ) и Кубке России предстоящего сезона «быки» будут играть в экипировке собственного производства, сообщили в пресс-службе клуба.

Домашняя форма «горожан» выполнена в традиционных цветах: основу дизайна составил паттерн из вертикальных полос двух оттенков зеленого. Особой деталью стала эмблема клуба, которую впервые изготовили из экокожи. Гостевой комплект представлен в молочном цвете с декоративным узором из чередующихся черных и зеленых полос.

В предстоящем сезоне под руководством главного тренера Мурада Мусаева «Краснодару» предстоит решить высокие турнирные задачи. Старт в чемпионате РПЛ команда примет выездным матчем в Казани против «Рубина». В рамках первого тура Пути РПЛ Кубка России «быки» сыграют на домашнем стадионе с грозненским «Ахматом».

Напомним, что прошлый футбольный год стал для краснодарцев одним из самых успешных в истории клуба: команда заняла второе место в РПЛ, отстав от петербургского «Зенита» всего на два очка, а также дошла до Суперфинала Кубка России, где уступила московскому «Спартаку».