Сомнолог рассказала, как восстановить режим сна после ночных просмотров ЧМ-2026

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Смена привычного распорядка дня из-за ночных трансляций матчей чемпионата мира по футболу может негативно сказаться на самочувствии, однако восстановить биологические часы можно за несколько дней. Об этом в интервью телеканалу «Kpаснодар» сообщила сомнолог Анна Дубовик.

По словам специалиста, из-за разницы во времени со странами Северной Америки, где проходит турнир, многие российские болельщики столкнулись с нарушением режима сна. Чтобы минимизировать последствия бессонных ночей и быстро вернуться к нормальному графику после завершения мундиаля, необходимо придерживаться нескольких правил.

Главная ошибка в этот период — попытка «отсыпаться» впрок или спать днем. Сомнолог рекомендует просыпаться в строго определенное время как в будни, так и в выходные дни.

«Не давайте себе спать днем. Утром обязательно зарядитесь солнечным светом. Можно открыть окно и подставить лицо лучам, поскольку пробуждение организма происходит за счет реакции сетчатки глаза на свет. Легкая зарядка также поможет взбодриться. При таком подходе режим полностью восстановится за три-пять дней», — пояснила Дубовик.

В вечернее время врач советует постепенно снижать физическую активность, приглушать искусственное освещение в квартире и полностью отказаться от использования смартфонов и других гаджетов непосредственно перед укладыванием в постель. Эти превентивные меры помогут организму быстрее адаптироваться к привычному графику без ущерба для здоровья и работоспособности.