Врач из Краснодара объяснил, как часто нужно менять постельное белье летом

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В жаркое время года постельное белье необходимо менять значительно чаще, чем зимой, так как повышенная влажность и температура способствуют размножению болезнетворных бактерий и пылевых клещей. О правилах гигиены спального места в летний период рассказал врач общей практики Александр Горячев в интервью телеканалу «Kpаснодар».

По словам специалиста, летом постельный комплект желательно менять не реже одного раза в неделю. Если в помещении отсутствует кондиционер, человек склонен к обильному потоотделению во сне, имеет склонность к аллергическим реакциям или недавно перенес болезнь, эту процедуру рекомендуется проводить каждые три-четыре дня.

Врач также дал рекомендации по уходу за спальными принадлежностями. Стирать простыни, пододеяльники и наволочки следует при максимальной температуре, разрешенной производителем ткани, с последующей обязательной полной сушкой и глажкой утюгом. Помимо этого, летом необходимо регулярно проветривать спальню, выбивать или сушить на солнце подушки с одеялами и периодически очищать матрас с помощью пылесоса.