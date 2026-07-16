Мэрия Новороссийска опровергла взлом своего канала в MAX

Власти Новороссийска заявили, что информация о взломе официального канала городской администрации была ошибочной. Как сообщили в пресс-службе мэрии, причиной исчезновения канала стала техническая ошибка сотрудника.
Ранее распространялись сведения о несанкционированном доступе к аккаунту, однако в ходе проверки выяснилось, что канал был по неосторожности удален одним из модераторов.
В связи с тем, что старый канал имел статус приватного, администрация города приняла решение запустить новый публичный ресурс.
В ведомстве подчеркнули, что актуальность сведений подтверждена во всех верифицированных аккаунтах администрации Новороссийска в социальных сетях. Городские службы продолжают работать в штатном режиме.