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НовостиОбщество16 июля 2026 12:37

Мэрия Новороссийска опровергла взлом своего канала в MAX

Власти Новороссийска разъяснили исчезновение официального канала в MAX
Ева МУР
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Новороссийска заявили, что информация о взломе официального канала городской администрации была ошибочной. Как сообщили в пресс-службе мэрии, причиной исчезновения канала стала техническая ошибка сотрудника.

Ранее распространялись сведения о несанкционированном доступе к аккаунту, однако в ходе проверки выяснилось, что канал был по неосторожности удален одним из модераторов.

В связи с тем, что старый канал имел статус приватного, администрация города приняла решение запустить новый публичный ресурс.

В ведомстве подчеркнули, что актуальность сведений подтверждена во всех верифицированных аккаунтах администрации Новороссийска в социальных сетях. Городские службы продолжают работать в штатном режиме.