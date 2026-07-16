В Краснодаре число ДТП выросло на 32%

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В Краснодаре зафиксирован значительный рост аварийности на дорогах. По данным городского Управления МВД, общее количество дорожно-транспортных происшествий в краевой столице увеличилось на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил руководитель ведомства Андрей Платонов.

Особую тревогу у правоохранителей вызывает поведение пешеходов, из-за неосторожности которых число ДТП выросло на 26%. В текущем году зарегистрировано 48 аварий, спровоцированных переходом дороги в неположенном месте или нарушением иных правил ПДД пешими участниками движения.

Последствия этих происшествий стали трагическими: 7 человек погибли, еще 44 получили травмы различной степени тяжести.