Сель сошел на дорогу в Хостинском районе Сочи после мощного ливня

Фото: МЦУ Сочи

В Хостинском районе Сочи дорожные службы и коммунальные бригады ликвидируют последствия схода селевого потока на проезжую часть. Грязевые массы сошли со склона на улицу Армянскую после мощного залпового ливня, сообщили в Муниципальном центре управления (МЦУ) города-курорта.

К расчистке завалов и уборке грунта с дороги оперативно приступили специалисты районной администрации. Параллельно работы по ликвидации последствий разгула стихии ведутся и в других частях Сочи. Так, в Центральном районе коммунальщики расчищают заносы в Виноградном переулке, а в микрорайоне Дагомыс Лазаревского района дорожные службы проводят влажную уборку полотна от наносного мусора и ила.

Накануне на город-курорт обрушился сильный шторм. Из-за выпадения экстремального количества осадков — 51 мм за один час — на ряде улиц зафиксировали кратковременные подтопления, а перенасыщение почвы влагой спровоцировало локальные оползневые процессы и сходы грязевых потоков.