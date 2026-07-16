Депутат Дмитриева сравнила доходы от депозитов с зарплатами россиян

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В российской экономике фиксируется процесс целенаправленного охлаждения, выйти из которого можно будет только традиционными методами. С таким мнением в беседе с NEWS.ru выступила член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева.

Парламентарий подчеркнула, что «охладить» экономику гораздо проще, чем впоследствии разогреть её обратно. По словам депутата, применяемые сегодня рецепты были разработаны для борьбы с реальным перегревом, тогда как текущая ситуация требует иных подходов.

Дмитриева обратила внимание на структуру избыточного платежеспособного спроса, который, по ее мнению, формируется не только за счет роста зарплат граждан. Депутат привела статистику: если в 2023 году доходы россиян по банковским депозитам составляли около 2 трлн рублей (примерно 4% от фонда оплаты труда в стране), то сейчас они выросли до 9 трлн рублей, что равно 18% от фонда зарплаты.

«Чем же платежеспособный спрос, сформированный доходами от депозитов, лучше, чем заработная плата? В первом случае мы имеем дело с пассивным доходом, а во втором — с заработанным», — подчеркнула депутат.