Депутаты Кубани освободили от уплаты НДФЛ молодых и заслуженных тренеров

Фото: пресс-служба ЗСК

Проект этого нормативного правового акта разработан по инициативе главы региона Вениамина Кондратьева. Проектом закона предусмотрены меры социальной поддержки (помощи) в виде ежемесячных денежных выплат тренерам в возрасте не старше 30 лет, а также тренерам, имеющим почетные звания, работающим в государственных и муниципальных организациях Краснодарского края. Указанные в проекте закона денежные выплаты являются мерами соцподдержки отдельной категории граждан и соответственно освобождены от налогообложения. Аналогичной позиции придерживается министерство финансов страны.

Комментируя проект документа, председатель ЗСК Юрий Бурлачко сказал, что в свете уделяемого сегодня на Кубани внимания развитию спорта вносимые в краевое законодательство изменения – вполне логичное продолжение связанной с этим работы. Руководитель регионального парламента напомнил, что дополнительные выплаты отдельным категориям наставников в крае – устоявшаяся практика. По его мнению, денежное стимулирование высококлассных мастеров служит четким сигналом для каждого из них – государство не дистанцировалось от поддержки спорта и готово вкладывать в него ресурсы и сохранять ценные кадры. Для этого, считает Юрий Бурлачко, в регионе делается немало. В прошлом году, к примеру, депутаты ЗСК утвердили программу «Земский тренер», предполагающую единовременную компенсационную выплату для проживающих в сельской местности специалистов.

- Нынешние поправки освободят тренеров, имеющих почетные звания, и наставников, кому еще не исполнилось 30 лет и кто трудится в спортивных учреждениях, от необходимости платить налоги с регулярно получаемых ими выплат. Решение, на мой взгляд, вполне справедливое и аргументированное. Люди, заслужившие личным мастерством право называться лучшими и делающие первые шаги в своей большой тренерской карьере, достойны такой преференции со стороны государства, - сказал Юрий Бурлачко.

Данный закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.