Комплекс по переработке отходов в Крымском районе прошел первый этап госэкспертизы

Фото: министрество экономики региона

Проект комплекса по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов «Запад» в Крымском районе получил положительное заключение Главгосэкспертизы на проектно-сметную документацию. Инвестор планирует приступить к строительству осенью, сообщили в министерстве экономики Краснодарского края.

Следующим этапом станут экологическая экспертиза и получение разрешения на строительство.

«В регионе создадут сеть комплексов по обращению с твердыми коммунальными отходами. КПО „Запад“, который планируют построить в Крымском районе, получил положительное заключение Главгосэкспертизы на проектно-сметную документацию. Теперь инвестор ожидает заключения экологической экспертизы и разрешения на строительство», — рассказал министр экономики Кубани Алексей Юртаев.

В 2026 году необходимые экспертизы также должны пройти проекты комплексов в Усть-Лабинском и Ленинградском районах. Начать работы на этих объектах рассчитывают до конца года.

Всего в Краснодарском крае в рамках концессионных соглашений планируют создать четыре комплекса общей мощностью до 1,1 млн тонн отходов в год. Объем инвестиций оценивается в 40 млрд рублей, из которых 37 млрд рублей составят частные средства.

Проекты реализуют при поддержке Российского экологического оператора с использованием механизма «зеленых облигаций», уточнили в региональном министерстве экономики.