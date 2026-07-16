На Кубани IT-компаниям на «упрощенке» снизят налоговую нагрузку

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На 85-сессии краевого парламента руководитель департамента информатизации Станислав Завальный сообщил, что согласно проекту, на территории Краснодарского края предлагается установить пониженные налоговые ставки для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и осуществляющих деятельность в области информационных технологий. Документом предусмотрено установление пониженных налоговых ставок в размере 1%, если объектом налогообложения являются доходы, и 5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

На их применение могут претендовать компании, включенные в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере IT, получающих от данной деятельности не менее 70% всех доходов и имеющих доход от такой деятельности не более 490,5 млн рублей.

Глава региона отметил, что, предоставляя поддержку обозначенным предприятиям, край стремится достичь цели создания полноценной IT-отрасли экономики.

- Для нас важно чтобы появлялись новые и продолжали работать существующие компании, чтобы они создавали современный продукт, исходя из вызовов жизни, - подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Комментируя принятое решение, председатель ЗСК отметил, что современные информационные технологии стали мощным инструментом трансформации и оптимизации многих экономических процессов. Благодаря их применению в производстве снижается потребление ресурсов, повышается производительность и, как следствие, растет рентабельность предприятий, усиливается их конкурентоспособность на рынке.

- Практическое применение вводимой нормы станет в сложившихся непростых экономических условиях хорошим стимулом для наших айти-компаний, будет способствовать сохранению ценных кадров в отрасли и привлечению в нее инвестиций и новых талантов, - подчеркнул Юрий Бурлачко.