Врач предупредил о смертельной опасности при покупке домашней еды в интернете

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Покупка готовых блюд, домашней выпечки и консервации у случайных продавцов в социальных сетях и на сайтах объявлений может привести к заражению опасными инфекциями и даже летальному исходу. Об этом в беседе с изданием «Абзац» предупредил врач общей практики Андрей Кондрахин.

Специалист отметил, что в последнее время тренд на приобретение «домашней кулинарии» набирает популярность, однако потребители часто недооценивают связанные с этим риски. По словам Кондрахина, в обычных квартирных условиях практически невозможно соблюсти жесткие санитарные нормы, которые требуются для безопасного приготовления пищи.

«Отсутствие контроля превращает такие покупки в опасную лотерею. Несоблюдение правил гигиены и температурного режима хранения грозит заражением сальмонеллезом, листериозом и другими кишечными инфекциями. Вы рискуете серьезно подорвать свое здоровье», — пояснил медик.

Врач также подчеркнул юридическую незащищенность покупателей в подобных сделках. В случае тяжелого отравления доказать вину частного повара крайне сложно, так как производство является кустарным, а чеки или иные документы, подтверждающие факт сделки, обычно отсутствуют. Кондрахин призвал россиян не рисковать жизнью и пользоваться услугами проверенных заведений общепита, которые проходят регулярные проверки надзорных органов.

Ранее медики также советовали туристам на отдыхе избегать уличной еды, чтобы избежать проблем с желудочно-кишечным трактом.