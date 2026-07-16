В ЗСК подвели итоги парламентского года

Фото: пресс-служба ЗСК

По словам руководителя ЗСК, вопросами первостепенной важности оставались сохранение финансовой стабильности региона, укрепление соцблока и поддержка граждан, расширение спектра уже действующих преференций для участников специальной военной операции и членов их семей, оказание помощи реальному сектору экономики. Председатель конкретизировал – за минувший парламентский год, без учета сегодняшней сессии проведено 21 парламентское заседание, приняты 151 закон и 421 постановление.

Детально Юрий Бурлачко остановился на ключевых решениях Законодательного Собрания. Говоря о бюджетной политике, он акцентировал, что на фоне масштабного охлаждения экономики краю удалось сохранить ее устойчивость, а по некоторым позициям даже добиться положительной динамики.

Ряд важных решений был принят в сфере АПК, в санаторно-курортной отрасли. В частности, был одобрен законопроект о легализации гостевых домов; поддержана инициатива Губернатора о дополнительных полномочиях министерства курортов по осуществлению госконтроля в сфере туриндустрии. Кроме того, были приняты ключевые решения в социальном блоке.

Отдельно руководитель кубанского парламента остановился на оказании помощи участникам СВО.

- Нормативные правовые акты, призванные сделать жизнь бойцов и членов их семей комфортнее и проще, мы принимаем практически на каждом пленарном заседании. Для данной категории кубанцев в регионе уже действует целый спектр мер поддержки. В минувшем парламентском году перечень преференций для участников специальной военной операции существенно расширился, - сказал Юрий Бурлачко.

В минувшем парламентском году в Госдуму было направлено 2 законодательные инициативы. Также краевые парламентарии приняли 7 обращений в федеральные органы государственной власти, подготовили 807 заключений по проектам федеральных законов.

В завершение выступления председатель ЗСК поблагодарил всех, кто принимал участие в разработке важных для края нормативных правовых актов, содействовал их продвижению, в том числе и на федеральный уровень.