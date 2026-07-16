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НовостиОбщество16 июля 2026 13:16

Молодых и заслуженных тренеров на Кубани освободили от НДФЛ с ежемесячных выплат

Новый краевой закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Тренеров на Кубани освободили от НДФЛ

Тренеров на Кубани освободили от НДФЛ

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на 85-й сессии приняли закон, освобождающий от налога на доходы физических лиц ежемесячные выплаты отдельным категориям тренеров. Инициативу внес губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Льгота коснется тренеров младше 30 лет и наставников, имеющих почетные звания. Как сообщил министр физической культуры и спорта Краснодарского края Дмитрий Новах, выплаты этим специалистам отнесут к мерам социальной поддержки. Согласно Налоговому кодексу России, такие средства не облагаются НДФЛ. Эту позицию также поддерживает Минфин РФ.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что новый закон продолжает региональную политику по развитию спорта. По его словам, на Кубани не только строят и обновляют спортивные объекты, но и расширяют материальную поддержку специалистов, которые готовят будущих спортсменов.

Ранее в Краснодарском крае утвердили программу «Земский тренер». Она предусматривает единовременные компенсационные выплаты специалистам, работающим в сельской местности.

Новый закон начнет действовать через десять дней после официального опубликования.