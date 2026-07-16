Движение ограничат на пересечении улиц Буденного и Кирова в Краснодаре

Движение ограничат почти на месяц

В центре Краснодара почти на месяц изменится схема движения. С 17 июля на пересечении улиц Буденного и Кирова ограничат проезд по двум крайним полосам в каждом направлении. Причина — ремонт сетей водоотведения.

Работы проведут закрытым способом, чтобы не вскрывать большие участки проезжей части и снизить неудобства для автомобилистов.

«Ограничения будут действовать до 15 августа. Просим водителей быть внимательнее и заранее планировать маршрут с учетом изменений», — сообщили в мэрии Краснода.

Автомобилистам рекомендуют учитывать возможные затруднения при поездках через центр города и по возможности заранее выбирать пути объезда.