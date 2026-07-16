Краснодарские общественники передали генератор участникам СВО

Фото: мэрия Краснодара

Общественные организации, волонтеры и жители Краснодара передали бойцам добровольческого подразделения в зоне СВО генератор российского производства. Перед отправкой оборудование проверили, а военнослужащим предоставили инструкции по эксплуатации и обслуживанию.

В передаче участвовали секретарь регионального отделения «Единой России», первый заместитель председателя ЗСК Николай Гриценко, вице-мэр Краснодара Олег Чернобривченко и президент благотворительного фонда «Основа» Дмитрий Левченко. Помощь в организации отправки также оказали глава города Евгений Наумов и депутат Гордумы Татьяна Гелуненко.

«Мы всегда на связи с военнослужащими и готовы оперативно обрабатывать поступающие от них запросы. Закупка и сбор необходимого — наше общее дело», — отметил Николай Гриценко.

По словам Олега Чернобривченко, переданное оборудование необходимо для устойчивой связи и выполнения поставленных задач.

«Наша задача в тылу — сделать все возможное, чтобы бойцы чувствовали поддержку не только словом, но и делом. Передача генератора — еще один шаг к обеспечению подразделения всем необходимым», — заявил заместитель главы Краснодара.

Участник СВО Владимир с позывным Кэп поблагодарил краснодарцев за помощь. По его словам, поддержка тыла помогает военнослужащим справляться с поставленными задачами.