В Новороссийске ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

В городе-герое предупредили о непогоде

В Новороссийске муниципальные службы перевели в режим повышенной готовности из-за неблагоприятного прогноза погоды. Он действует с 14:00 16 июля до 17:00 20 июля, сообщили в городской администрации.

В ближайшие дни на территории города ожидаются сильные дожди с грозами, град и шквалистый ветер. Скорость порывов может достигать 20 метров в секунду.

В оперативную готовность привели городскую Службу спасения, коммунальные и дорожные организации, подразделения гражданской защиты и управление ГО и ЧС. К возможному реагированию также привлекли комплекс «Безопасный город», пожарные расчеты, сотрудников регионального управления МЧС и полиции.

Особый режим распространяется на ресурсоснабжающие организации, городскую больницу № 1 и администрации внутригородских районов.

Жителям рекомендуют следить за погодой и официальными сообщениями, а при усилении стихии не находиться на открытых пространствах. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.