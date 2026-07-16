Новую локацию с алыми скалами и водопадами открыли в «Парке Облаков» Краснодара

Фото: t.me/panorama_krd_life

В краснодарском «Парке Облаков» открыли новую многоуровневую композицию рядом со скульптурой «Эмпатия». О появлении локации стало известно 16 июля.

В центре композиции возвышаются алые скалы, покрытые ярким изумрудным мхом. Под ними расположена каскадная конструкция, по которой стекает вода.

Особую атмосферу создает искусственный туман. Он окутывает скалы, имитируя испарения природного термального источника, и помогает посетителям освежиться в жаркую погоду.

Ранее в парке открыли еще одну новую зону — Грот. В ней деревья высажены среди бетонных конструкций с потоками воды, создающими эффект пещеры. Вечером пространство подсвечивается зеленым светом и приобретает загадочный вид.