Здание детского сада XIX века реставрируют в центре Краснодара

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре реставрируют здание детского сада №36 на улице Коммунаров. Одноэтажный особняк конца XIX века признан объектом культурного наследия регионального значения.

Проект реставрации разработали в 2023 году. К настоящему времени строители уже отремонтировали кровлю, воссоздали парапетные тумбы и кованое ограждение. Сейчас специалисты приводят в порядок кирпичную кладку, укрепляют лепной декор, изготавливают деревянные оконные блоки и утраченные элементы фасада.

«Такие здания отражают архитектурные и бытовые особенности своей эпохи и придают городу собственный характер. Они отличаются редкими приемами планировки и отделки, материалами и деталями, которые уже не используют в современном строительстве», — отметил вице-губернатор Краснодарского края Роман Лузинов.

Кирпичный особняк возвели в псевдоклассическом стиле. В первые годы советской власти в нем находился Дом ребенка, а в 1925 году здание приспособили под туберкулезный санаторий. Позже здесь работали детская больница и санаторий, а затем разместился детский сад.

Реставрацию проводит лицензированная организация. За ходом работ следит краевое управление государственной охраны объектов культурного наследия.