Мэр Сочи Прошунин рассказал о девяти новых достопримечательностях курорта

Мэр рассказал о новых локациях Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сочи на пике летнего сезона заработали девять новых достопримечательностей и туристических объектов. Они появились в разных районах курорта — от Лазаревского до Адлера, сообщил глава города Андрей Прошунин.

Всего в Сочи действуют около 250 объектов туристического показа, включая природные. Для отдыхающих доступны 107 маршрутов общей протяженностью свыше 150 километров, многие из которых проходят по территории Сочинского национального парка.

«В летнем сезоне во всех районах города открыты девять новых достопримечательностей и объектов, которые только завоевывают популярность у жителей и туристов», — рассказал Андрей Прошунин.

В Лазаревском районе появился этнографический комплекс «Шапсугский берег». Посетителям рассказывают о традициях, ремеслах и национальном гостеприимстве адыгов-шапсугов. В поселке Вардане начал принимать гостей новый объект агротуризма — фруктовые сады.

В горном кластере открыли колесо обозрения с кондиционерами и отоплением, а также летний тюбинг с тремя уровнями сложности. В Нижней Шиловке Адлерского района туристы теперь могут посетить парк слонов.

В Хостинском районе заработал музей «Гранд Макет История», где в миниатюре воссозданы сцены разных исторических эпох. Собственный дельфинарий появился и в центре Адлера.

Кроме того, бальнеологический комплекс «Мацеста» и оздоровительный комплекс «Дагомыс» запустили новые авторские экскурсии по своим территориям.