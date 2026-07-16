Суд обязал администрацию Горячего Ключа предоставить квартиру сироте

Краснодарский краевой суд обязал администрацию Горячего Ключа предоставить благоустроенную квартиру молодому человеку из числа детей-сирот. Апелляционное определение уже вступило в законную силу.

После достижения совершеннолетия истца включили в список граждан, имеющих право на жилье за счет государства. Однако положенную квартиру ему так и не предоставили.

Первоначально Ленинский районный суд Краснодара частично удовлетворил иск, но отказался возложить соответствующую обязанность на администрацию Горячего Ключа. Истец обжаловал это решение.

Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда признала отказ необоснованным и отменила решение первой инстанции в этой части.

«Суд обязал администрацию Горячего Ключа предоставить истцу благоустроенное жилое помещение специализированного жилищного фонда, пригодное для постоянного проживания и соответствующее санитарным и техническим требованиям», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.