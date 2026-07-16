На Кубани появится новая льгота для газификации

В планах Краснодарского края газификация 67 населённых пунктов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодарском крае ввели налоговую льготу для объектов газораспределения. На 85-й сессии Законодательное собрание региона одобрило инициативу губернатора Вениамина Кондратьева.

По словам главы региона, льгота по налогу на имущество будет вводиться поэтапно: в 2027 году она составит 99% от суммы налога, в 2028-м — 66%, а в 2029-м — 33%. Это позволит высвободить дополнительные средства и направить их на развитие газовой инфраструктуры.

Вениамин Кондратьев отметил, что благодаря этой мере в ближайшие три года планируется нарастить объем инвестиций в строительство сетей и обеспечить газом 67 населенных пунктов в девяти муниципалитетах.

Также на сессии депутаты приняли решение о поддержке спортивного сообщества. Теперь ежемесячные краевые выплаты молодым и заслуженным тренерам не будут облагаться НДФЛ. Ранее эти средства считались доходом и подлежали налогообложению.