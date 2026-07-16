Новороссийск перешёл на особый режим из-за непогоды

В Новороссийске объявлен режим повышенной готовности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Власти Новороссийска перевели муниципальные службы на особый режим работы. Причиной стало неблагоприятное метеорологическое предупреждение: синоптики прогнозируют ухудшение погоды, включая ливни с грозами, град и шквалистый ветер с порывами до 20 м/с.

«Режим «Повышенной готовности» действует с 14:00 16 июля до 17:00 20 июля. В этот период подразделения «Службы спасения», коммунальные и дорожные службы, отдел гражданской защиты, а также управление ГО и ЧС будут работать в усиленном оперативном режиме», – сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

К реагированию на возможные ЧС также привлечены сотрудники МЧС по Краснодарскому краю, полиции, противопожарные расчеты и специалисты комплекса «Безопасный город».

Постановление также касается ресурсоснабжающих предприятий, городской больницы № 1 и сотрудников районных администраций.

Горожанам рекомендуют сохранять бдительность и избегать нахождения на открытом воздухе во время стихии. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо немедленно обращаться по номеру 112.