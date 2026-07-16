Полиция разыскивает подростка, пропавшего на улице Мусоргского Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Полиция Краснодара разыскивает 13-летнего подростка. Родион Александрович Родин пропал из дома, расположенного на улице Мусоргского М.П., и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост около 165 см, телосложение среднее, волосы светло-русые, глаза голубо-зеленые. В день исчезновения мальчик был одет в голубые джинсы, белую футболку и черно-белые кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении ребенка, просим немедленно сообщить об этом по телефонам: +7 (908) 685-82-43 или 102. Также вы можете обратиться в любое ближайшее отделение полиции.