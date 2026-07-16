В Сочи создадут 241 новую площадку для крупногабаритного мусора

Сочи внедряет новую систему управления отходами Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В администрации Сочи внедрят «дорожную карту» по управлению твердыми коммунальными отходами (ТКО). Как сообщил заместитель главы города Петр Северов, в течение ближайшего года в Сочи создадут 241 новую площадку для накопления крупногабаритного мусора — это значительно расширит текущую сеть из 50 объектов. Чтобы пресечь появление стихийных свалок, город дополнит систему видеонаблюдения новыми камерами.

В этом году в Сочи изменили порядок заключения муниципальных контрактов на вывоз ТКО: переход на полугодовое планирование ускорил документооборот и обеспечил бесперебойную работу подрядчиков. С 2027 года власти планируют внедрить единый годовой контракт, который объединит все виды работ по уборке отходов во всех четырех районах города.

С 1 сентября в Сочи запустится система раздельного сбора отходов: для удобства жителей контейнеры для вторсырья и смешанного мусора будут иметь четкую цветовую маркировку. Кроме того, планируется оптимизировать вывоз отходов в более чем 530 садоводческих товариществах и пересмотреть тарифы для 1,4 тыс. объектов размещения. По мнению экспертов, объем мусора в гостевых домах существенно превышает нормативы, установленные для частного сектора.