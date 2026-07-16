Героя России Ивана Власенко избрали председателем Общественной палаты Краснодара

Мэр Краснодара встретился с новым составом Общественной палаты. Фото: krd.ru

В Краснодаре прошло первое пленарное заседание Общественной палаты IV созыва, ключевым вопросом которого стало избрание руководителя. Члены палаты единогласно поддержали кандидатуру Героя России Ивана Власенко.

С новым составом общественников встретился мэр города Евгений Наумов. Он поздравил Ивана Власенко с назначением и подчеркнул важность тесного взаимодействия власти и гражданского общества.

«Сегодня перед нами стоят серьезные вызовы. Уверен, что Иван Николаевич, будучи боевым офицером, обладает необходимым опытом, чтобы вести команду за собой. Нас ждет масштабная совместная работа, — отметил Евгений Наумов.

Иван Власенко — уроженец станицы Вышестеблиевской Темрюкского района. Он прошел путь от летчика до командира авиационной эскадрильи, участвовал в четырех вооруженных конфликтах, включая специальную военную операцию. На его счету более 1300 боевых вылетов. За проявленное мужество ему было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Приняв полномочия, Иван Власенко поблагодарил коллег за оказанное доверие. Он подчеркнул, что приоритетом для нового состава палаты станет защита интересов горожан.