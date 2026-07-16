Первый на Кубани детский культурно-просветительский центр открыли в Анапе

Под Анапой открылся первый на Кубани детский культурно-просветительский центр. На масштабное обновление сельской библиотеки-музея в Юровке выделили более 3 млн рублей. Теперь это не просто хранилище книг, а современная медиалаборатория с передовым оборудованием. Пространство перестало ограничиваться стеллажами и читальными залами: здесь планируют проводить мастер-классы, кинопоказы и творческие встречи с писателями. Главным украшением центра стала детская мультстудия.

Мастерскую анимации назвали «Легенда»: здесь дети будут оживлять местные былины и предания. Помимо этого, в центре появились новые точки притяжения — зоны для настольных игр и игровые площадки для малышей.

«Мы закупили моноблоки, оргтехнику и специальную мебель для детей с ограниченными возможностями здоровья. Сотрудники уже прошли повышение квалификации. Мы очень рады, ведь дети и родители ждали этого открытия», — отметила директор Анапской централизованной библиотечной системы Татьяна Назаренко.

Несмотря на глубокую модернизацию, краеведческий музей сохранил свою уникальность. Он остается единственным в поселении, поэтому все программы центра направлены на то, чтобы через творчество вовлечь подрастающее поколение в изучение истории родного края. Для поддержки этой миссии существенно расширили и книжный фонд.