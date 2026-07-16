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НовостиОбщество16 июля 2026 18:38

На Кубани расширили меры поддержки для студентов-операторов БПЛА

Студенты Кубани могут пройти службу в войсках БПЛА с сохранением места в вузе
Евгения ХАЛИКОВА
В Краснодарском крае утвердили меры поддержки для будущих специалистов беспилотных систем

В Краснодарском крае утвердили меры поддержки для будущих специалистов беспилотных систем

Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

На Кубани действуют льготы для студентов, решивших вступить в войска беспилотных систем. Выпускники профильных программ получают дипломы и государственные сертификаты специалистов беспилотных авиационных систем. Для тех, кто планирует связать свою жизнь с военной службой в этой сфере, в регионе предусмотрен ряд преференций.

Так, один год службы в войсках беспилотных систем приравнивается к году службы по призыву. Студентам также гарантирован академический отпуск на период прохождения службы и право возобновить обучение на бюджетной основе после увольнения.

Подготовка будущих специалистов проходит под руководством опытных наставников. Курс длится от двух до пяти месяцев, в течение которых студенты осваивают навыки эксплуатации и применения БПЛА как в военной сфере, так и в различных отраслях экономики, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.