На Кубани расширили меры поддержки для студентов-операторов БПЛА

В Краснодарском крае утвердили меры поддержки для будущих специалистов беспилотных систем Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

На Кубани действуют льготы для студентов, решивших вступить в войска беспилотных систем. Выпускники профильных программ получают дипломы и государственные сертификаты специалистов беспилотных авиационных систем. Для тех, кто планирует связать свою жизнь с военной службой в этой сфере, в регионе предусмотрен ряд преференций.

Так, один год службы в войсках беспилотных систем приравнивается к году службы по призыву. Студентам также гарантирован академический отпуск на период прохождения службы и право возобновить обучение на бюджетной основе после увольнения.

Подготовка будущих специалистов проходит под руководством опытных наставников. Курс длится от двух до пяти месяцев, в течение которых студенты осваивают навыки эксплуатации и применения БПЛА как в военной сфере, так и в различных отраслях экономики, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.