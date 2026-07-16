В Белореченском районе модернизируют систему водоснабжения

Жители станицы Рязанской получат чистую воду без перебоев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В станице Рязанской Белореченского района завершается масштабное обновление системы водоснабжения. На текущий момент готовность объекта составляет 93%. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», входящего в нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Заместитель губернатора Евгений Пергун отметил, что в Краснодарском крае ведется последовательная работа по обновлению и строительству новых коммунальных сетей.

«Наша главная задача — обеспечить жителей региона, как в крупных городах, так и в малых населенных пунктах, чистой водой без перебоев. Динамично развивающемуся краю необходима надежная система водоснабжения с длительным сроком эксплуатации», — отметил Пергун.

В станице Рязанской уже обновили более 41,5 км сетей из запланированных 42 км. Как только последний участок будет заменен, специалисты приступят к пусконаладочным работам.

Всего в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в крае планируется капитально отремонтировать 40 объектов. В 34 муниципалитетах обновят сети водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения общей протяженностью 165 км. На эти цели из бюджетов всех уровней будет направлено более 2 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.