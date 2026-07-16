На развитие туристической инфраструктуры Кубани направят почти 300 млн рублей

Кубань выделит 395 млн рублей на развитие туризма в 2026 году Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодарском крае продолжается прием заявок на получение субсидий в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Всего на эти цели в 2026 году предусмотрено 395 млн рублей. По итогам двух предыдущих отборов поддержку уже получили 10 проектов на общую сумму более 101 млн рублей. Новый, заключительный в этом году этап стартует 20 июля: в его рамках планируется распределить еще 293,6 млн рублей.

Гранты можно направить на благоустройство пляжей, создание кемпингов, развитие национальных маршрутов, создание доступной среды и разработку электронных путеводителей.

Как отметил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, в прошлом году по нацпроекту было поддержано 38 проектов на сумму 437 млн рублей. Большинство из них реализовали в Анапе — там средства направили на развитие пляжной зоны и строительство круглогодичных бассейнов. По словам вице-губернатора, господдержка помогает создавать современные объекты, в том числе инфраструктуру, доступную для маломобильных групп населения.

Подать заявку на участие в отборе можно до 2 августа. Одним из обязательных условий остается софинансирование: заявитель должен вложить не менее 30% собственных средств. При этом за целевым использованием выделенных денег будет установлен строгий контроль.