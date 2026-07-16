Строительная компания из Новороссийска повысила выработку на 74%

Строители Кубани сократили время производственных циклов на 76% Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Строительная компания из Новороссийска увеличила выработку на 74,1%. Предприятие завершило активную фазу участия в нацпроекте «Эффективная и конкурентная экономика». В рамках программы компания оптимизировала процессы монтажа и сборки укрепленных позиций оси эстакады.

По итогам полугодия команде удалось сократить время производственных циклов на 76% и уменьшить незавершенное производство на 75%. При этом выработка выросла на 74,1%, что принесло экономический эффект в размере 45 млн рублей. Об этом сообщил министр экономики Кубани Алексей Юртаев.

«Бережливые технологии позволяют бизнесу не просто улучшать локальные показатели, а закладывать фундамент для роста конкурентоспособности без привлечения значительных капитальных вложений», — отметил Юртаев.

Завершив проектную фазу, предприятие перешло к самостоятельному внедрению изменений. Как сообщает пресс-служба министерства экономики Краснодарского края, подготовленные внутри компании инструкторы уже приступили к проведению обучающих тренингов для сотрудников.