Гимназия, школа и детсад Кубани получили награды за наставничество

Кубанские учреждения вошли в топ-50 лучших практик наставничества Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Краснодарский край вошел в число регионов — триумфаторов всероссийского конкурса «Наставничество-2026», организованного при поддержке Минпросвещения РФ. По итогам конкурса эксперты отобрали 50 лучших наставнических практик из 31 региона страны.

В номинации «Наставничество и просвещение» награды получили сразу три кубанских учреждения: краснодарская гимназия № 18 имени Героя Советского Союза Березового, сочинская школа № 84 имени Павлова и краснодарский детский сад «Сказка».

«Концепция развития наставничества призвана создать единую системную модель, отвечающую стратегическим приоритетам России. Поздравляю коллег и желаю успешного внедрения их наработок. Уверена, что этот опыт найдет отклик и будет масштабирован на всю страну», — отметила вице-губернатор Кубани Елена Воробьева.

Торжественная церемония награждения пройдет 23–24 июля на площадке Федерального технопарка профессионального образования в Калуге, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.