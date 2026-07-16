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НовостиПроисшествия16 июля 2026 20:11

Над Кубанью и акваториями Черного и Азовского морей перехватили БПЛА

Российские ПВО сбили 117 украинских беспилотников за сутки
Евгения ХАЛИКОВА
Минобороны отчиталось о перехвате украинских БПЛА

Минобороны отчиталось о перехвате украинских БПЛА

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские средства ПВО за сутки 16 июля уничтожили 117 украинских беспилотников самолетного типа. Атаки зафиксированы над различными регионами страны и в акваториях Азовского и Черного морей, сообщает Минобороны России.

По данным военного ведомства, перехват БПЛА осуществлялся в период с 08:00 до 20:00 мск. В списке затронутых территорий — Белгородская, Брянская, Курская, Орловская, Ростовская, Смоленская, Тверская и Ярославская области, Краснодарский край и Республика Крым.