Над Кубанью и акваториями Черного и Азовского морей перехватили БПЛА

Минобороны отчиталось о перехвате украинских БПЛА Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские средства ПВО за сутки 16 июля уничтожили 117 украинских беспилотников самолетного типа. Атаки зафиксированы над различными регионами страны и в акваториях Азовского и Черного морей, сообщает Минобороны России.

По данным военного ведомства, перехват БПЛА осуществлялся в период с 08:00 до 20:00 мск. В списке затронутых территорий — Белгородская, Брянская, Курская, Орловская, Ростовская, Смоленская, Тверская и Ярославская области, Краснодарский край и Республика Крым.