ЗСК досрочно лишило полномочий депутата Антона Аверьянова

На 85-й сессии Законодательное собрание Краснодарского края приняло постановление о досрочном прекращении полномочий Антона Аверьянова. Как сообщили в пресс-службе краевого парламента, решение было принято по результатам рассмотрения личного заявления депутата.
Основанием для отставки послужило обращение самого Аверьянова: он признал, что не принял мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, и попросил освободить его от депутатских обязанностей.
Ранее, в феврале 2026 года, Первомайский районный суд Краснодара заключил Антона Аверьянова и его помощника под стражу. Им предъявлено обвинение по статье «мошенничество».
По версии следствия, с ноября 2024 года по сентябрь 2025 года фигуранты ежемесячно получали деньги от знакомого, обещая содействовать его избранию в городскую думу Краснодара. Общая сумма полученных средств, по данным правоохранителей, превысила 6,7 млн рублей.