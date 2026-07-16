ЗСК досрочно лишило полномочий депутата Антона Аверьянова

Депутат ЗСК Краснодарского края досрочно сложил полномочия. Фото: пресс-службы ЗСК

На 85-й сессии Законодательное собрание Краснодарского края приняло постановление о досрочном прекращении полномочий Антона Аверьянова. Как сообщили в пресс-службе краевого парламента, решение было принято по результатам рассмотрения личного заявления депутата.

Основанием для отставки послужило обращение самого Аверьянова: он признал, что не принял мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, и попросил освободить его от депутатских обязанностей.

Ранее, в феврале 2026 года, Первомайский районный суд Краснодара заключил Антона Аверьянова и его помощника под стражу. Им предъявлено обвинение по статье «мошенничество».

По версии следствия, с ноября 2024 года по сентябрь 2025 года фигуранты ежемесячно получали деньги от знакомого, обещая содействовать его избранию в городскую думу Краснодара. Общая сумма полученных средств, по данным правоохранителей, превысила 6,7 млн рублей.