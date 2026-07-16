Транспортная полиция перебрасывает силы на курорты Краснодарского края

МВД реагирует на изменение туристических потоков в летний сезон Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Транспортная полиция усиливает меры безопасности на курортах Краснодарского края. Причина — резкий рост туристического потока в регионе, вызванный запретом на прием организованных детских групп в Крыму и Севастополе. Как сообщил Василий Романица, заместитель начальника Главного управления на транспорте МВД РФ, для поддержания порядка на Кубани уже задействованы дополнительные силы и спецтехника.

По словам представителя МВД, текущий летний сезон характеризуется смещением туристических векторов. Если раньше основные ресурсы транспортной полиции были сосредоточены на крымском направлении, то теперь из-за ограничений для детских лагерей потребовалась оперативная перегруппировка сил.

«Реальность диктует необходимость сместить акценты и перебросить дополнительные ресурсы, чтобы обеспечить должный уровень безопасности в регионе», — отметил Василий Романица.

В МВД отметили, что оперативность передислокации позволила избежать просадки в качестве охраны правопорядка на краснодарских курортах.

Напомним, что в период с 22 июня по 1 сентября 2026 года здравницы и объекты размещения в Крыму и Севастополе не принимают и не бронируют места для организованных детских групп.