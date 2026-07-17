В Анапе выявили 450 с признаками самостроев

Более 450 строений с признаками самостроя выявили в Анапе Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

В Анапе проверяют объекты капитального строительства, возведенные с нарушениями или не введенные в эксплуатацию. Об этом сообщила глава города Светлана Маслова в своих соцсетях.

По ее словам, на данный момент специалисты выявили свыше 450 зданий, у которых истек срок действия разрешения на строительство. При этом в ряде строений уже ведется хозяйственная деятельность, хотя официально они не введены в эксплуатацию. Материалы по 10 объектам уже направили в суд.

«Хочу отметить, что цели снести все такие объекты нет, там, где это возможно, собственники могут и должны привести объекты в соответствие со всеми требованиями и параметрами и продолжить эксплуатацию на законных основаниях, – пояснила Маслова. – Многие не дожидаются судебных разбирательств и сами обращаются в управление архитектуры с документами. Это правильный и разумный подход».

Также специалисты устанавливают законность подключения зданий к инженерным коммуникациям. Проверяют в том числе объекты, не имеющие разрешения на ввод в эксплуатацию, а в отдельных случаях – даже не зарегистрированные в ЕГРН.

Мэр города-курорта отметила, что подход будет единым для всех: работа должна вестись прозрачно, с соблюдением законодательства и своевременной уплатой налогов. Светлана Маслова также говорит, что борьба с самостроями и долгостроями – вопрос не только экономики и градостроительства, но и безопасности жителей и гостей курорта.

«И эту работу мы обязательно доведем до логической точки», – подытожила глава Анапы.

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