10 минут радости: заводчанин поет для коллег в обеденный перерыв

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На новосибирском заводе ЭЛСИБ появился свой артист. 35 летний Сергей Слесарев каждый день в 11:30 устраивает короткие музыкальные выступления для коллег. Его 10 минутные концерты проходят во время обеденного перерыва вот уже две недели. И за это время Сергей успел стать местной звездой.

Сергей по образованию слесарь сантехник, больше десяти лет проработал по специальности, а последние полтора года трудится на заводе. Пением он увлекся четыре года назад. Все началось с разговора на детской площадке: знакомая посоветовала попробовать занятия вокалом в молодежном центре. С тех пор музыка прочно вошла в жизнь Сергея.

Сначала он пел прямо у станка, а недавно решил делиться творчеством с коллективом. Выступления сначала проходили у проходной, потом переместились ближе к столовой – там собирается больше слушателей. Реакция коллег неоднозначная: одни восхищаются и ждут новых концертов, другие испытывают неловкость и критикуют певца. Но сторонников у Сергея все же больше, один из товарищей даже подарил ему караоке колонку.

«Из окон начали выглядывать люди. Кто-то снимал на телефон. Начальник ЗП выглянул и оценил. Никто не ругал. Спросили: «А завтра будет?». Я сказал: «Да», – цитирует Сергея Горсайт.

В репертуаре заводского артиста есть и советские, и детские песни, а еще рэп, рок, опера и романсы. Руководство завода не возражает против выступлений – главное, чтобы они укладывались в отведенное для перерыва время.

«Также обо мне узнала PR-служба, скоро возьмут интервью», – рассказал певец.

Дома Сергея ждут жена и пятилетний сын. Несмотря на плотный график (подъем в 4:40, начало рабочего дня в 7:00), он находит время для творчества. Сейчас мужчина задумывается о получении высшего образования, его привлекает направление «Социально культурная деятельность».