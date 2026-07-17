Где в Северском районе есть бензин 17 июля 2026

По информации администрации Северского района, на 9:00 17 июля в районе функционируют 14 автозаправочных станций. На всех работающих АЗС действует лимитированный отпуск топлива, нормы устанавливают собственники станций.
Доступность горючего по видам:
- АИ-95 есть на 10 АЗС;
- АИ-92 - на семи станциях;
- дизельное топливо - на 11 АЗС.
При этом три автозаправочные станции временно не осуществляют отпуск топлива.
Власти призывают водителей не закупать горючее впрок: это поможет избежать искусственного ажиотажа и обеспечит доступность топлива для всех автомобилистов.
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