Где в Северском районе есть бензин 17 июля 2026

По информации администрации Северского района, на 9:00 17 июля в районе функционируют 14 автозаправочных станций. На всех работающих АЗС действует лимитированный отпуск топлива, нормы устанавливают собственники станций.

Доступность горючего по видам:

- АИ-95 есть на 10 АЗС;

- АИ-92 - на семи станциях;

- дизельное топливо - на 11 АЗС.

При этом три автозаправочные станции временно не осуществляют отпуск топлива.

Власти призывают водителей не закупать горючее впрок: это поможет избежать искусственного ажиотажа и обеспечит доступность топлива для всех автомобилистов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Аграриям нужно больше топлива. Нехватка дизеля и бензина осложняет уборку урожая в Краснодарском крае

Куда растем, бензин? ФАС обязала кубанские АЗС пересмотреть ценовую политику на топливо