В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты

Аэропорт Сочи Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту Сочи сняли введенные ранее ограничения на полеты. Об этом около 8 часов утра 17 июля сообщили в Росавиации.

«В настоящее время аэропорт Сочи работает без ограничений, по фактическому расписанию. Ситуация в общей зоне аэропорта и зоне ожидания вылета – спокойная, скоплений пассажиров нет. Все операции от регистрации до посадки выполняются в штатном режиме», – прокомментировали в пресс-службе воздушной гавани курорта.

За день аэропорт Сочи планирует обслужить 230 рейсов, среди которых 113 – на прилет и 117 – на вылет. Планируемый пассажиропоток составит 33,5 тысячи человек.

Уточняется, что сейчас авиакомпании корректируют расписание полетов после ночных ограничений.

Пассажирам рекомендуется следить за статусом своего рейса на онлайн-табло аэропорта, в терминале, а также уточнять статус рейса у своей авиакомпании перед выездом в аэропорт.

Ограничения на полеты также сняли в аэропортах Краснодара и Геленджика.