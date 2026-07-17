В жилом квартале «РИДЗ» стартовали продажи в пяти литерах с видом на бульвар

Фото: пресс-служба ГК DOGMA

Квартиры размещены в одном урбан-блоке со сниженным количеством лотов, что создает атмосферу приватности и уединения. Проектом предусмотрены разнообразные планировочные решения: от небольшой студии до вместительной двухкомнатной квартиры, в том числе с видом на зеленый бульвар.

Корпуса в квартале возводятся с переменной высотностью - 9-18 этажей, из окон открывается вид на бульвар, что добавляет лотам дополнительную привлекательность. В литерах 16–19 представлены 72 квартиры: студии, однокомнатные и двухкомнатные. Их площадь варьируется от 21,7 до 54,8 кв. метров. Литер 20 предлагает более широкий выбор - доступно 170 квартир. Здесь также можно подобрать похожие планировки. Площадь жилья от 24,9 до 62,1 кв. метров. На первых этажах расположатся помещения под коммерцию, а на минус первом – кладовые и подземный паркинг. Cтартовая стоимость квартир начинается от 3,9 млн рублей.

Значимым преимуществом проекта станет персональный клуб: для резидентов будет функционировать уютный кинотеатр, детский клуб с безопасной средой и многофункциональный коворкинг.

«Квартал ориентирован на аудиторию, для которой важны исключительность и возможность сохранить личное пространство. Мы стремились к тому, чтобы даже в городской среде чувствовалась атмосфера уединённости. Этому способствуют эргономичные планировки, грамотная организация пространства и насыщенное озеленение. Каждая деталь здесь призвана подчеркнуть статус и обеспечить комфорт», - отметил Алексей Некрасов, директор по продажам ЮФО DOGMA.

Жилой квартал бизнес-класса «РИДЗ» возводится на Ближнем Западном обходе на территории в 68 гектаров. В рамках комплексного развития территории в квартале построят всю необходимую социальную инфраструктуру: две школы на 1850 и 1100 мест, пять детских садов общей вместимостью 1600 детей, физкультурно-оздоровительный комплекс, поликлинику и многоуровневые паркинги. В рамках общего благоустройства во всем квартале предполагается пешеходная зона длиной более одного километра - центральное общественное пространство для прогулок и отдыха. Здесь появится необходимая инфраструктура для велосипедистов, установят арт-объекты.

ЖК "РИДЗ" - Застройщик: ООО СЗ «КСАР». С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.

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