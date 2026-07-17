Более 50 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи после ночных ограничений

Аэропорт Сочи Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

17 июля в международном аэропорту Сочи после введенных ранее ограничений на полеты задерживаются 52 рейса - 22 на вылет и 30 на прилет, следует из данных на онлайн-табло воздушной гавани.

Среди задержанных вылетов - рейсы в Чебоксары, Салехард, Ереван, Киров, Новый Уренгой, Екатеринбург, Анталью, Челябинск, Архангельск, Самару, Томск, Иваново и Дубай. В том числе по два рейса - в Новосибирск и Санкт-Петербург, а в Москву задерживаются сразу пять рейсов. Продолжительность задержек составляет до пяти часов, некоторые же самолеты – менее чем на час.

На прилет задержаны 30 рейсов, в том числе из Саратова, Пензы, Магнитогорска, Иркутска, Тюмени, Тбилиси, Оренбурга, Ставрополя, Барнаула, Дубая, Чебоксар, Кирова, Челябинска, Архангельска и Иванова. По два рейса - из Самары, Новосибирска, Уфы и Санкт-Петербурга, по три - из Екатеринбурга, а из Москвы задерживаются четыре рейса. Время задержек - до девяти часов.

Причиной сбоев стали временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые Росавиация вводила для обеспечения безопасности полетов.

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