Где в Сочи есть бензин 17 июля 2026

В Сочи работают 50 АЗС Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По данным на 09:00 17 июля, в Сочи продолжают работу 50 автозаправочных станций. При этом на 30 из них действуют ограничения, введённые собственниками: топливо отпускают исключительно в топливные баки автомобилей, при этом объём не должен превышать 30 литров на одно транспортное средство.

Распределение доступных видов топлива по АЗС следующее:

- АИ-100 - есть на 25 станциях;

- АИ-95 - представлен на 32 АЗС;

- АИ-92 - доступен на 33 заправках;

- дизельное топливо - имеется на 39 станциях;

- сжиженный газ - реализуется на 11 АЗС.

Особые правила продажи действуют на отдельных сетях: на двух АЗС «Роснефть» горючее отпускают только по топливным картам. На двух станциях «Лукойл» по картам продают бензин, однако дизельное топливо можно приобрести без карты.

Кроме того, три автозаправочные станции временно не осуществляют отпуск топлива, еще пять находятся на плановом ремонте.

«Просьба не закупать топливо впрок и не создавать искусственный ажиотаж», – призвали в мэрии курорта.

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